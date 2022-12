Após BBB, Arthur Aguiar aparece na Globo em Pluft, O Fantasminha

Após sua participação polêmica no Big Brother Brasil, Arthur Aguiar está prestes a voltar a telinha da TV Globo com a série Pluft, o Fantasminha, adaptação da famosa peça de teatro de Maria Clara Machado, que virou filme, e agora será exibida no formato de série de três episódios pela emissora carioca.

A série será exibida aos domingos, a partir do dia 8 de janeiro, após a Temperatura Máxima. O ator e vencedor do BBB 22 vive o marinheiro atrapalhado Sebastião. O elenco também conta com nomes como Juliano Cazarré, Fabiula Nascimento, Lucas Salles e Lola Belli.

Na história, a menina Maribel é sequestrada pelo pirata Perna-de-Pau, que quer usá-la para achar o tesouro deixado pelo seu avô, o falecido Capitão Bonança Arco-íris. Na casa abandonada onde o Capitão morou, Maribel espera pela ajuda dos marinheiros Sebastião, João e Juliano, muito amigos do velho capitão, que saem em uma atrapalhada busca pela garota.

Eles demoram a chegar e ela acaba conhecendo o fantasminha Pluft, que morre de medo de gente, a Mãe Fantasma e sua família. Assim nasce uma inesperada amizade em meio a muitas aventuras.