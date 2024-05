Bandido arranca anel de cantora com a boca durante assalto em SP

A cantora Katherine Bermudes, de 27 anos, teve o carro, o celular e equipamentos de som levados por assaltantes em São Vicente, no litoral de São Paulo. A artista dirigia o veículo com o filho de 1 ano e 11 meses no banco de trás, quando foi abordada por cinco homens armados. Um deles arrancou um anel do dedo da vítima com a boca para roubar o acessório.

Ao G1, Katherine, que é moradora de Praia Grande, afirmou que costuma deixar o filho na casa dos pais em São Vicente para poder trabalhar. Na madrugada da última sexta-feira (10/5), ela voltava para casa com o menino quando foi abordada pelos assaltantes.

“Eu até tentei colocar a ré, mas fiquei nervosa, o carro morreu. Eles me renderam e já chegaram perto, abrindo a porta. [Disseram] ‘Vai, vai, vai, pega tudo’”, recordou.

Segundo a cantora, um dos assaltantes acreditou que o anel dela fosse uma aliança, por isso, ordenou que ela entregasse o objeto. Nervosa, a vítima não conseguiu retirá-lo, momento em que um dos assaltantes puxou o anel com a boca.

Cantora – anel – roubado 1

Katherine Bermudes









Após algum tempo, Katherine conta que teve a impressão de que o motorista de um ônibus viu os assaltantes agindo. Ele teria começado a buzinar, o que dispersou a maioria dos homens. “Esse que ficou mais comigo falou: ‘a gente não vai te matar não, tia’. Tira logo’”, contou.

Katherine tirou o filho do veículo com dificuldade, devido ao nervosismo, e os bandidos fugiram com o carro. Entre os itens levados pelos criminosos, estavam uma caixa de som, mesa de som, microfone, celular, carteira e documentos. O prejuízo estimado foi de R$ 12 mil. Katherine registrou um boletim de ocorrência online por volta de 3h30 da madrugada.