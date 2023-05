Pré-Caju será lançado este mês

Um momento do Pré Caju 2022 (Foto:Divulgação)

O Pré-Caju 2023, que será realizado na orla de Atalaia, em Aracaju, de 3 a 5 de novembro, será lançado com um café da manhã para empresários, produtores e jornalistas no dia 19 de maio, na capital sergipana. Um dos organizadores da festa, Fabiano Oliveira promete grandes atrações da música baiana. Durante muitos anos, o Pré-Caju funcionou como uma espécie de ensaio geral do Carnaval, pois acontecia uma semana antes da folia baiana.

A Cor do Som (Foto: Léo Aversa Divulgação)

Maria Bethânia e A Cor do som em Portugal

Um encontro inédito vai acontecer em Portugal, mais precisamente em Oeiras Valley. É a terceira edição do Festival Jardins do Marquês, dia 1 de Julho, reunindo a cantora Maria Bethânia e o grupo A Cor do Som, formado por Armandinho Macêdo, Dadi Carvalho, Mu Carvalho, Ary Dias e Gustavo Schroeter. Quem manda a notícia é João Neto, empresário e produtor baiano que está morando em Portugal e fazendo a conexão de artistas brasileiros em terras lusitanas.

Os Autorais: Tonho Matéria, Tenison Del Rey e Jorge Zarath (Foto: Divulgação

Os Autorais abrem o show do Roupa Nova

A banda Os Autorais, formada pelos compositores e cantores Tonho Matéria, Jorge Zarath e Tenyson Del Rey, fará a abertura do show comemorativo aos 40 anos do grupo Roupa Nova. Será no dia 13 de maio, a partir das 19 h, no Armazém Hall, no Parque Shopping da Bahia. Por falar no Armazém, também estão programadas apresentações de Thiaguinho, dia 2 de junho; Ana Carolina dia 1 de julho; Capital Inicial, dia 19 de agosto e Raça Negra, dia 2 de setembro.

San Island Weekend

O fim de semana vai ser movimen- tado em Morro de São Paulo, com a edição 2023 do San Island Weekend. Ivete Sangalo é a principal atração do evento, que ainda terá apresentações de DJs nacionais e internacionais, a exem plo de Anne Louise, Tommy Love e Nat Valverde.

TUM-TUM-TUM*

1 Quem está de malas prontas para mais uma turnê pela Europa é a banda Uns Kamaradas. Conhecida por sucessos como Não me Chame Não, Pegue na Minha, Deitar e Rolar, Lá vai Ela e Toda Mulher (essa última em parceria com Saulo Fernandes), a rapaziada desembarca em terras portuguesas dia 6 de maio, para o primeiro dos shows em Lisboa. Depois, segue para Porto, Paris, Milão, Verona e Algarve. Mais detalhes no Instagram: @unskamaradas.

2 Após participação no programa The Voice +, na Rede Globo, a cantora baiana Zeni Ramos apresentará o show beneficente Agradecer, para comemorar seus 70 anos. O evento será realizado no dia 27 de maio, a partir das 19h, no espaço Prá!, antigo Pra Começar, localizado na Av. Manoel Dias da Silva 1345. O show Agradecer traz uma nova perspectiva, que se inicia com participação especial da cantora no reality musical .

3 Novo espetáculo do Grupo de Dança Contemporânea (GDC) da UFBA, Quebraço, estreia no dia 19 de maio de 2023 no Teatro do Goethe-Institut Salvador-Bahia/ICBA. O trabalho tem a direção dos professores e coreógrafos Lucas Valentim e Thulio Guzman, trata da primeira montagem presencial do GDC após a pandemia da COVID-19.