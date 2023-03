Bandidos descarregam armas em homem na porta de mercadinho na Bahia

A Polícia Civil de Mutuípe, no sudoeste do estado, investiga a morte de Adriano dos Santos Mendes, de 39 anos, que foi morto a tiros na manhã de sexta-feira (17). Os suspeitos do crime descarregaram as armas na vítima, que estava em pé na frente de uma mercearia.

O crime aconteceu por volta das 9h20, no povoado de Pé de Serra, na zona rural do município. Imagens das câmeras do estabelecimento mostram quando dois homens armados chegam em uma moto. Adriano está do lado de fora da mercearia, acompanhado de outro homem, quando é atacado.

O primeiro suspeito descarrega a arma contra a vítima. Ele chega a trocar o pente da arma com mais munições e segue com os disparos. Ao terminar, o suspeito sai do local andando. O suspeito que pilotava a moto também faz disparos e foge em seguida.

Policiais militares do 14º BPM foram acionados para averiguar denúncia de homem ferido a tiros e, ao chegar no local, os militares encontraram a vítima sem sinais vitais. O DPT foi acionado para realizar a perícia e remoção do corpo.

Segundo a Polícia Civil, diligências estão sendo realizadas para identificar os suspeitos, bem como a motivação do crime. As testemunhas foram chamadas para prestar depoimento.

André Piedade, titular da delegacia de Mutuípe, informou que a vítima estava cumprindo pena no regime semiaberto e foi beneficiado na quarta-feira (14). Ele respondia por um crime de roubo qualificado em Laje.

“Nós fomos comunicados pelo juiz da Vara de Execuções Penais de Valença. Ele foi passar sete dias com os pais para depois retornar ao presídio. Dia 20, às 17h, ele teria que estar lá. A motivação que nós pressupomos é que tenha sido um crime de mando. Um acerto de contas ou alguém ligado às vítimas dele”, disse o delegado em entrevista ao jornal Mídia Bahia.