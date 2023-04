Bandidos invadem escola no Complexo da Maré durante fuga, mas são capturados em operação do Bope

Ao menos 16 bandidos foram presos nesta quarta-feira, 5, em uma escola na comunidade Nova Holanda, localizada no Complexo da Maré, Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, durante uma operação do Bope, informou em nota a Secretaria de Estado de Polícia Militar à Jovem Pan. “Durante a operação, criminosos fugiram para o interior de uma unidade de ensino do Complexo da Maré e as equipes do BOPE negociaram a rendição dos mesmos”, declararam. “Na ação, 16 criminosos foram presos e foram apreendidos três fuzis, quatro pistolas, nove granadas, cinco rádios comunicadores e cerca de três quilos de maconha”, acrescenta a nota. No momento da ocorrência, segundo informações do Bope. Segundo a Polícia Militar, a ação na comunicada Nova Holanda, que conta com Policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), “tem por objetivo verificar o paradeiro e capturar criminosos oriundos de outros Estados que estariam escondidos na região”. Ainda segunda a nota, “ordens criminosas foram dadas para que a população local se dirigisse à escola para evitar a retirada de criminosos do local” e “houve necessidade de uso de equipamentos de menor potencial ofensivo para coibir princípio de distúrbio civil”. Contudo, para fazer a condução dos presos à delegacia, veículos blindados precisaram entrar no terreno da unidade escolar para a retirada dos indivíduos. Em vídeo publicado nas redes sociais é possível conferir os carros especiais no local e a população fugindo de toda a situação. Segundo a mídia independente e colaborativa Maré Vive, estava havendo uma festinha na escolada quando foram surpreendidas pela violência.

Hoje era pra ser mais um dia de festinha nas escolas e as crianças são surpreendidas com mais política de violência. Que tipo de segurança é essa que eles pregam? Isso só traz violência e ameaça vidas. O governador @claudiocastroRJ não se importa! Vídeo via morador.#marevive pic.twitter.com/7BCPgwDQp9 — Maré Vive (@MareVive) April 5, 2023