Vídeo. Davi desmente a mãe e diz que nunca sofreu paradas cardíacas

1 de 1 Davi Brito RED – Foto: ReproduçãoDavi Brito mostrou que não tem papas na língua e colocou a própria mãe em uma saia justa. No melhor estilo “Sincerão”, o campeão do BBB 24 desmentiu que tenha sofrido dois infartos na juventude durante entrevista ao podcast PodPah, nesta sexta-feira (3/5).

A história foi contada por Elisângela Brito, mãe do ex-motorista de aplicativo, em entrevista ao splash do Uol, enquanto o baiano estava confinado no reality global. Ao programa, Davi revelou a verdade e mostrou não ter conhecimento das falas da matriarca. “Apareceu sua mãe contando que você, quando era moleque, sofreu parada cardíaca. isso é sério? “, perguntou Igão.

“Não mano, eu nuca sofri paradas cardíacas. Rapaz, falaram até isso? Eu não sabia disso não… […] Novo? Jovem assim?”, afirmou o campeão, às gargalhadas, e surpreso com a informação.

