Bandidos roubam Porsche e R$ 50 mil durante ação criminosa em Cuiabá

Dois homens foram presos na madrugada deste sábado (18/2) após sequestrarem um grupo de amigos, roubarem um carro Porsche Cayenne e mais de R$ 50 mil, no bairro Bela Marina, em Cuiabá. A dupla foi detida em Várzea Grande.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, uma mulher acionou a Polícia Militar, relatando um possível sequestro. Ela informou ainda que estava com um celular passível de rastreamento. Diante das informações, os agentes chegaram até a residência onde as vítimas foram encontradas com as mãos amarradas e os dois suspeitos foram detidos.

Na cintura de um dos criminosos foi localizado um revólver calibre 38, carregado com quatro munições, das quais, três estavam picotadas e uma intacta. Ambos resistiram a prisão.

