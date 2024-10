Bandidos usam perfil de Solange Gomes para aplicar golpes

A influenciadora Solange Gomes, ex-participante do reality A Fazenda 13, teve o seu perfil do Instagram, que conta com mais de 2,4 milhões de seguidores, hackeado nesta quinta-feira (17/10). Bandidos enganaram a famosa, roubaram seus dados de acesso e estão aplicando golpes em nome dela, prometendo ganhos financeiros absurdos.

O golpe já é velho na praça, mas ainda faz vítimas na internet: os bandidos prometem ganhos financeiros muito acima do normal a internautas após a transferência de um valor em dinheiro. Eles usam até mesmo prints de conversas falsas com repasses que nunca existiram para enganar os internautas.

A coluna Fábia Oliveira entrou em contato com Solange Gomes, que confirmou que teve a conta hackeada. Desesperada, ela disse que perdeu o acesso à sua conta no Instagram e que os golpistas estão enganando até mesmo pessoas da sua própria família.

“Eu cai num golpe ontem. Mandaram uma mensagem querendo me contratar pra uma loja de roupas. Eu não verifiquei se a conta dessa loja de roupas era verdadeira ou não, e eu acabei clicando num link que eles me mandaram. Eu fiz o login nesse link como se eu fosse entrar no meu Instagram e digitei a minha senha”, explicou Solange, detalhando o modo de agir dos bandidos.

“Não consegui concluir a ação e o cara [suposto contratante] ficou de me ligar. Hoje de manhã minha conta foi hackeada e ainda não conseguimos ter a conta de volta. Eles estão aplicando muitos golpes”, reforçou a ex-participante de A Fazenda.

Até mesmo uma prima foi enganada pelos golpistas. “Eu acabei de receber uma ligação da minha prima desesperada porque ela achou que era eu que estava conversando com ela no privado e ela fez um depósito pra ele de R$ 800. Tô numa situação muito delicada, tem pessoas humildes ficando sem o seu dinheiro”, concluiu a famosa, aflita.

Nesse tipo de golpe, os bandidos prometem ganhos fora do comum em apenas 5 minutos. “Retorno 100% garantido”, afirmam as postagens. Isso, no entanto, é mentira. Para evitar cair nesse tipo de golpe, desconfie sempre de promessas de retornos financeiros muito altos, principalmente quando acompanhadas por solicitações de depósito de dinheiro ou investimento.