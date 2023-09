INSS vai ligar aos segurados para antecipar perícias médicas

A partir desta segunda-feira, 25, segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que estejam esperando para passar por perícia médica há mais de 45 dias podem ter o procedimento antecipado. Para isso, quem aguarda na fila deve ser avisado através de ligações da Central de Atendimento do órgão, a Central 135. De acordo com a Previdência Social, todas as ligações virão do seguinte número: (11) 2135-0135. Além disso, o órgão destaca que nenhuma mensagem será enviada via SMS, WhatsApp ou qualquer outro aplicativo. Essa é uma tentativa de agilizar os procedimentos, já que atualmente há aproximadamente 1,1 milhão de pessoas na fila do INSS aguardando o recebimento de benefícios. Desse total, 627 mil pessoas aguardam análises iniciais, 250 mil esperam avaliações de exames para receber o Benefício de Prestação Continuada (BPC) para pessoa com deficiência e 300 mil pessoas aguardam o contato do INSS para outros procedimentos. A Previdência Social tem um investimento de R$ 50 bilhões por mês e atende mais de 38 milhões de brasileiros.

