Bando saqueia loja na Cracolândia e esconde computadores em bueiros

São Paulo – Uma loja de computadores da região da Rua Santa Ifigênia, conhecido ponto de comércio de eletrônicos do centro da capital paulista, foi saqueada na manhã desde domingo. Parte dos produtos roubados foi encontrada em bueiros da Cracolândia.

O crime ocorreu às 7h. A loja estava fechada e foi invadida por um grupo de cerca de dez pessoas, segundo informações do proprietário do estabelecimento à polícia. Eles entortaram os portões de ferro da entrada para ter acesso ao salão onde estavam as peças – monitores, CPUs e outras partes de computador.

O grupo conseguiu fugir antes da chegada de qualquer autoridade policial. Entretanto, instantes depois, agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) que faziam uma operação de rotina na Cracolândia, avistaram um homem escondendo algo enrolado em um cobertor dentro de um bueiro e decidiram abordá-lo.

“Ao vistoriarem o conteúdo, os guardas-civis metropolitanos viram que se tratava de monitores e CPUs de computadores”, informou a GCM, em nota. Foi só aí que os guardas tiveram conhecimento do saque que havia ocorrido. Eles pediram reforços.

As equipes passaram a fazer buscas e encontraram outras peças de computador escondidas em bueiros da região. Duas pessoas, flagradas tentando esconder os produtos, foram presos.

Ao todo, a GCM conseguiu recuperar 33 CPUs, 13 monitores e dois teclados de computador (foto em destaque). O total de produtos levados somaria cerca de R$ 100 mil.

Só na semana passada, segundo a Secretaria da Segurança Pública, sete lojas foram furtadas na região da Cracolândia e uma foi assaltada.