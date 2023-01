Em tom de protesto, Márcia Short lança novo single; ouça

Sem muita papa na língua, Márcia Short abre seu novo single com uma pergunta forte: “que porra que fizeram com meu samba reggae” é o questionamento do single lançado pela cantora nesta sexta-feira (20). Meu Samba Reggae é a nova aposta da cantora que há 14 anos não lança um trabalho próprio. A produção musical e arranjos são assinadas por Sebastian Notini e tem composição de Vini Mendes.

Com mais de 35 anos de carreira, Márcia expressa na canção a batida perfeita dos tambores baianos na sua voz marcante. A composição se traduz em um canto ao gênero do samba-reggae, raiz do carnaval soteropolitano.

Anderson Souza, filho de Neguinho do Samba, é o responsável pela percussão do single. A música ganha ainda um videoclipe vibrante em cores e ginga, com direção de André Ramos, Rafa Chaves e Plínio Gomes, que também assina a produção executiva do projeto.

O primeiro verso ainda tem um outro protesto, com a cantora perguntando o que fizeram com a alegria do folião. Com Meu Samba Reggae, Marcia tenta um mergulho de cabeça na musicalidade da Bahia.

Confira no vídeo abaixo.