Barba? Web especula o real motivo para término de Deniziane e Matteus

Deniziane e Matteus viviam um bonito affair no BBB 24. Eles tiveram um interesse mútuo, ficaram juntos, mas tudo ruiu. Na última quarta-feira (14/2), o brother resolveu tirar a barba e, coincidentemente, sua amada resolveu terminar o relacionamento.

Ela afirmou que estava se sentindo pressionada e que não desejava viver um affair no reality show, mas os internautas relacionaram o fim da relação com a brusca mudança de aparência de Matteus sem a barba e o bigode. Então, os memes tomaram conta da web. Veja aqui!

Barba? Web especula “verdadeiro” motivo para término de Anny e Matteus

Deniziane e Matteus no edredom Reprodução/BBB

Matteus e Deniziane no BBB 24 Reprodução

Clima esquenta entre Matteus e Deniziane no BBB24: “Cama perigosa” Reprodução/Twitter

Repercussão do término de Deniziane e Matteus Matteus e Deniziane tiveram uma conversa séria sobre o fim da relação e a sister pediu para que ele continuasse dormindo na mesma cama, mas ele negou. “Não vou conseguir, não tem como. Isso é uma coisa de casal, a gente não é um casal”, disse. Em seguida, ele pediu desculpa por ter se envolvido muito na relação e foi para o quarto chorar.

Fernanda, ao notar a situação, foi criteriosa para avaliar o término. “Eu achei uma falta de consideração e respeito enorme a Deniziane falar mal do Matteus pra todo mundo da casa antes de terminar diretamente com ele. Está na cara que ele gosta dela e ela usa ele, parece que ela só usou do coração bom dele.”

Rodriguinho, por sua vez, preferiu focar na mudança de visual de Matteus e afirmou que o gaúcho parecia um “ursinho tristinho” sem a barba. “O rapazinho tirou a barba e ninguém elogiou”, afirmou ainda ao comentar o término.