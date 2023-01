Confirmado no BBB23, Cezar Black é enfermeiro da rede pública do DF

O Distrito Federal terá um representante Big Brother Brasil 23. Integrante da pipoca, Cezar Black, de 34 anos, é natural de Salvador, na Bahia, mas vive na capital federal, onde atua na UTI adulto e neonatal do Hospital Regional de Taguatinga (HRT). A função é remunerada com salário bruto de R$ 6,7 mil.

Nas redes sociais, Cezar coleciona fotos em cartões-portais da cidade, como o Lago Paranoá. Fora da casa mais vigiada do Brasil, o enfermeiro comprou, com mais oito amigos, um barco, chamado Revoada, que é seu principal lazer quando está de folga.

Espontâneo, divertido e brincalhão, Cezar diz que faz o estilo “louco do rolê”, mas que também tem seu lado romântico e sonhador. “Eu bebo, danço, meto o louco… sou pau para toda obra”, descreve ele, que acredita que vai representar muitos espectadores dentro do BBB: “Sou a cara do povo: engraçado, divertido, gosto de estar sempre no meio da roda curtindo. Também sou muito guerreiro e de bem com a vida”. Afirma que o que pode tirá-lo do sério no BBB é ser julgado por algo que não fez.