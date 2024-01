Barco naufraga e deixa ao menos seis mortos na Baía de Todos-os-Santos

Um acidente com um barco na cidade de Madre de Deus, localizada na região metropolitana de Salvador, causou a morte de ao menos cinco pessoas. O incidente aconteceu na noite do domingo, 21, quando a embarcação que transportava passageiros entre a Ilha de Maria Guarda e Madre de Deus virou na Baía de Todos-os-Santos. De acordo com a Marinha do Brasil, as vítimas são quatro adultos e uma criança. Um corpo de uma mulher foi encontrado nesta segunda, 22, na região de Loreto. Outras pessoas que estavam a bordo foram levadas para o Hospital Municipal de Madre Deus. Duas delas já receberam alta, enquanto outras três estão internadas em UTIs (Unidades de Tratamento Intensivo) em Salvador e uma aguarda transferência para uma unidade de saúde.

Uma equipe de Busca e Salvamento (SAR) da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA) foi acionada para realizar buscas por possíveis desaparecidos e investigar as circunstâncias do acidente. No total, a embarcação transportava cerca de 20 pessoas. A Marinha informou que será aberto um Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) pela CPBA para apurar as causas do incidente. O prefeito de Madre de Deus, Dailton Filho, expressou sua tristeza pelo ocorrido nas redes sociais. A Prefeitura Municipal de Madre de Deus também manifestou profundo pesar pelo trágico acidente.