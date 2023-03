Barra ganha nova padaria com cardápio de café da manhã assinado por chef de cozinha

O resultado dos quatro anos gastos na faculdade de arquitetura está no projeto arquitetônico bem resolvido da pequena padaria recém-inaugurada na Rua João Pondé, no coração da Barra. Já o aprendizado adquirido na escola de gastronomia pode ser conferido no enxuto, porém bem executado cardápio da Padó – Padaria Artesanal que funciona exclusivamente com café da manhã, de quinta a domingo, das 8h30 às 12h30. Por trás das duas formações – a primeira não concluída – está a chef Elvira Mitsue que apesar da pouca idade (25) tem currículo de veterana com passagens pelos restaurantes Amado, Ori, Origem e Gem, e mestres como Edinho Engel, Ricardo Brito e Fabrício Lemos.

Focaccia caprese

A casa, que fica no andar térreo de um antigo edifício, tem capacidade para até 25 pessoas, um serviço bom e um astral leve como o da sua proprietária de descendência oriental. Atrás do balcão que separa a cozinha do salão, a chef prepara os quitutes à vista dos clientes que podem acompanhar sua performance por uma parede de vidro.

Iogurte caseiro com lascas de coquinho crocante e fruta do dia

Lá dentro, Mitsue conta com a ajuda do companheiro de vida e sócio no empreendimento Deivid Carneiro, que embora seja do ramo petróleo, também tem formação em gastronomia.

Pão artesanal de gorgonzola e damasco

O menu foi criado por ela, mas a execução, a depender da escala de trabalho do sócio na refinaria onde atua, é a quatro mãos. Na vitrine já dá para encher os olhos com os cookies e os pães artesanais (cujo levian para fermentação é responsabilidade de Deivid), além do Tortano de Calabresa, que leva parmesão e orégano, que é uma das boas opções para iniciar o café da manhã.

Sanduíche de camarão

Mas se você é daqueles que gosta de iniciar o desjejum com um prato frio, duas boas sugestões são o iogurte caseiro natural que vem com lascas de coquinho crocante e a fruta do dia que pode variar de acordo com a estação. A outra é o Bowl Cremoso, uma mistura que leva morango, amora, mirtilo (frescos) além de banana e granola feita na casa.

Capuccino

Após o menu frio, é hora de apreciar os quentes que podem começar com os pães de queijo preparados com queijo curado. Chegam quentinhos e crocantes como deve ser. Um boa opção também é o Degustapão, uma cesta de pães variados, manteiga de limão siciliano e pastinha do dia.

Porção de pão de queijo

Mas se preferir começar o dia com um prato mais substancioso, vá num dos sandubas da casa. Tem de cogumelos a de costelinha de porco. Mas se quiser um conselho aposte no Sand de Camarão. Além de uma bela apresentação que já enche os olhos, é saborosíssimo.

Tortano de calabresa

Preparado no brioche, o sanduba traz aili, cebolinha, salsão e katsuobushi (lascas finíssimas de peixe que desmancham na boca), o toque oriental da chef de origem japonesa que nasceu em Campinas, interior de São Paulo, mas que cresceu em Feira de Santana. É de longe a melhor escolha do cardápio.

Banana bread com caramelo salgado

Como não poderia faltar, os cafés também são uma marca da casa que saem em diversas versões, do coado ao expresso, de mocha a cappuccino. No caso dos quentes. Para os frios tem o Cold Brew (café infusionado a frio com gelo), o Ice Mocha (expresso com chocolate e leite gelado) e o Expresso Tònica que mistura o café com água tônica e gelo.

Fachada da padaria

Embora não funcione como uma padaria convencional, o cliente pode levar pra casa pães artesanais de gorgonzola com damasco e de parmesão com orégano. Mas é bom encomendar antes porque esses acabam rapidinho. Com uma clientela já fiel, Elvira e Deivid já pensam em ampliar o serviço para abrir nos finais de tarde durante os fins de semana. Para isso, encomendaram um cardápio de drinques ao bartender Junior Queiroz que já está em fase de desenvolvimento.

Elvira Mitsue e Deivid Carneiro

Se tudo caminhar como estão planejando em breve o local se tornará também uma aprazível opção para happy hour. Vale muito a pena conhecer.

Serviço:

Padó – Padaria Artesanal

@pado.padaria

Rua João Pondé, nº 480, Barra.

Horário: quinta a domingo das 8h30 à meio-dia e trinta.