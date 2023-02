Barra-Ondina registra 324 atendimentos de saúde no 1º dia de Carnaval

Empolgados com o retorno do carnaval, muitos foliões estão exagerando na dose, bebendo demais e precisando de glicose. Outros caíram e tiveram arranhões, e houve também as vítimas de brigas e agressões. No total, os postos de saúde instalados nos circuitos atenderam 387 pacientes durante a primeira noite da folia.

O trajeto Barra/ Ondina sozinho foi responsável por 324 casos, enquanto o Campo Grande teve 60 ocorrências, mais duas no Centro Histórico e uma no Nordeste de Amaralina. Os dados foram divulgados pela vice-prefeita e secretária municipal de Saúde, Ana Paula Matos, nesta sexta-feira (17). Apesar de assustar, o número de ocorrências foi 21% menor que o registrado no primeiro dia de carnaval de 2020.

“A maioria dos atendimentos foi clínica, pessoas que tiveram uma queda de pressão, precisaram de glicose ou tiveram arranhões. Os casos mais graves foram individuais e em número muito menor. Nesse primeiro dia, fizemos 21 cirurgias, como situações de sutura, nariz quebrado etc. Ainda assim, o percentual foi 21% menor que o registrado em 2020”, afirmou a secretária.

Na Rua Professor Sabino Silva, no circuito Dodô (Barra/ Ondina), um homem sofreu um infarto. Ele foi atendido às pressas no módulo de saúde e, após os primeiros socorros, transferido para outra unidade. Dos 387 atendimentos, 4% precisaram ser regulados.

As equipes atenderam cinco pessoas envolvidas em situações com arma de fogo, quatro delas foram atingidas de raspão e uma morreu no local do crime. Todos os casos ocorreram no circuito Osmar (Campo Grande). Três dessas ocorrências foram registradas no Módulo da Ladeira da Montanha e duas no Módulo do TCA. “A polícia já apontou que essas situações ocorreram por fatores externos a festa”, disse a vice-prefeita.

Balanço positivo

Pela manhã, o prefeito Bruno Reis reuniu a imprensa para apresentar um balanço do primeiro dia da folia. A quantidade de público superou a última edição, mas a grande massa é aguardada a partir do fim de semana. “Toda nossa equipe está fazendo um balanço positivo para um primeiro dia de carnaval. Sempre no primeiro dia as coisas ainda estão entrando no piloto automático, mas funcionou muito bem, graças a Deus”, afirmou.

Ele criticou os atos de violência registrados nos circuitos, pediu que a Polícia Militar antecipe as revistas dos foliões e disse que teria uma reunião com o comando da Secretaria de Segurança Pública (SSP), à tarde, para discutir o assunto. Questionado se a ideia da mudança da festa para a Boca do Rio está descartada, Bruno foi enfático.

“Vamos falar do Carnaval de 2023. Esse assunto saiu de pauta tem muito tempo. Teve a discussão naquele momento em relação à possível mudança, avaliei, ouvi opiniões e ao final decidimos pela manutenção do Carnaval. Se a gente conseguir fazer uma grande festa no Centro, conseguir oferecer bem os serviços nos dois circuitos, talvez esse assunto seja sepultado definitivamente”, afirmou. “Senão pode ser que volte a ser discutido em algum momento”, acrescentou.

O prefeito não teve agenda oficial à tarde, mas nos bastidores assessores contaram que isso não significava que ele ficaria parado. “Ele gosta de carnaval e, provavelmente, vai circular pelos circuitos”, contou uma fonte.

Durante a entrevista, o prefeito disse que aprendeu alguns passos dos hits da folia e prometeu mostrar o gingado na avenida. Questionado sobre qual será a música do Carnaval 2023, Bruno Reis sorriu e desconversou.

“Essa é a pergunta mais difícil, porque qualquer coisa que eu diga vai me deixar bem com um [artista] e mal com os outros. É importante destacar que a volta do carnaval coincide com os sucessos dos nossos artistas. A música mais tocada do Spotify é a de Léo Santana, Zona de Perigo. A de Ivete, Cria da Ivete, está entre as dez mais. E tem ainda Carol, de Escandurras, e o Boneco, do Polêmico. Não me peça para escolher”, brincou.

Transtorno

O transporte público foi o principal problema registrado no primeiro dia do Carnaval 2023. Na Barra, o expresso que sai do Salvador Shopping até o circuito deveria levar 2h, entre ida e volta, mas o trajeto foi realizado em 3h40, o que gerou congestionamento e deixou os foliões furiosos.

O secretário municipal de Mobilidade, Fabrizzio Muller, explicou que o problema foi provocado pelo rompimento da adutora da Embasa, o que causou a interdição do trânsito horas antes do início da folia.

“Foi um dia atípico. O impacto do problema da adutora refletiu em todos os acessos do carnaval, em vias alternativas e principais, porque o local onde houve o rompimento é um importante corredor para se chegar ao circuito, principalmente para o transporte público. O problema foi resolvido, na manhã desta sexta-feira, e acreditamos que a situação será melhor”, explicou.

O prefeito Bruno Reis também comentou e ressaltou que, além de causar problemas no deslocamento dos foliões, o rompimento da adutora dificultou outras atividades, como a limpeza das ruas. “Não tivemos condições ontem de acionar os banheiros contêineres, porque precisava de água para limpar. A água só voltou a ser restabelecida completamente às três horas da manhã, então a gente teve dificuldade para lavar o circuito. Alguns equipamentos não conseguiram chegar ao circuito por conta da dificuldade do trânsito na cidade”, relatou.

Apesar dos transtornos, o sistema expresso transportou 20,5 mil passageiros. Em 2022, foram 8,2 mil pessoas usando o serviço. Além disso, outros 80 ônibus estão à disposição para fazer o translado dos foliões da Lapa até a Avenida Centenário [imediações do Calabar], gratuitamente. Um ônibus do BRT foi atacado, na noite da quinta-feira, ao passar na região da Santa Cruz. O vidro da janela foi destruída e um passageiro teve ferimentos leves.

*O Correio Folia tem patrocínio da Clínica Delfin, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da Jotagê e AJL.