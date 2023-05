Barreiras: PRF apreende cocaína embalada em nota falsa de dólar com foto de Pablo Escobar

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga de 106 quilos de cocaína na noite do último domingo (14) em Barreiras. A apreensão ocorreu durante fiscalização no Km 880 da BR 242, em frente ao posto da PRF. Os policiais abordaram uma caminhonete Fiat/Strada, emplacada em Irecê (BA), quando encontraram os tabletes da droga embalados com nota falsa de dólar impressa com a foto do traficante colombiano Pablo Escobar.

Os policiais fizeram as consultas de praxe e ao vistoriarem o compartimento de carga, encontraram quatro bolsas e dentro delas foram encontrados os tabletes de cocaína. O condutor relatou aos policiais que ganharia R$ 5 mil para transportar a cocaína de Luís Eduardo Magalhães até a cidade de Irecê. Ao ser descoberto de posse da droga, o traficante destruiu o celular dele arremessando contra a parede.

Apreensão gerou prejuízo de R$ 19 milhões para o tráfico de drogas. Configurado o crime de tráfico de drogas, o homem foi preso e a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Federal para lavratura do flagrante e demais procedimentos cabíveis.