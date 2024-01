Base de Ibaneis na CLDF emite nota contra fala de Lula: “Criminosa”

Deputados distritais da base de Ibaneis Rocha (MDB) criticaram a fala do presidente Lula (PT) responsabilizando o governador do Distrito Federal pelo 8 de Janeiro. Os parlamentares da Câmara Legislativa do DF (CLDF) chamaram a declaração de Lula de “criminosa”.

O presidente da República disse que o emedebista foi “conivente” com os atos antidemocráticos de 2023 em Brasília. Para os distritais que assinam a nota de repúdio ao comentário, a declaração de Lula “demonstra a leviandade com que o presidente trata as questões de Estado, caluniando autoridades constituídas”.

“Reiteramos nossa absoluta confiança e nosso absoluto apoio ao governador Ibaneis Rocha, que, de modo absolutamente injusto, foi afastado do Governo do Distrito Federal por 66 dias. Um prejuízo, para ele e para quase 1 milhão de brasilienses que nele votaram, que jamais será reparado”, avaliam os deputados.

A nota de repúdio foi protocolada na Câmara Legislativa pelo deputado Joaquim Roriz Neto (PL). Daniel Donizet, Jorge Viana, Martins Machado, Iolando, Robério Negreiros e Roosevelt Vilela também assinaram o texto até às 21h desta segunda-feira (8/1).

Lula critica governador No documentário da Globo News sobre o dia 8 de janeiro de 2023, data em que golpistas invadiram e depredaram a sede dos Três Poderes, Lula disse que Ibaneis “é cúmplice, concordou com isso, negligenciou e não agiu corretamente”.

“Ele não cuidou que a polícia cuidasse das coisas que estavam acontecendo durante todo o período, todas as manifestações, uma semana antes, uma semana depois. Ele era conivente com o caso”, acusou Lula na entrevista.

O presidente também defendeu a prisão de Ibaneis. O governador chegou a ficar afastado do cargo por 66 dias, por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF), e ainda é investigado em inquérito sobre responsabilidade de autoridades em relação aos ataques.