Bolsonaristas extremistas deixaram rastro de 10 toneladas de resíduos na Esplanada

O rastro de destruição dos extremistas bolsonaristas deixou 10 toneladas de resíduos na Esplanada dos Ministérios, após o ataque antidemocrático contra os Três Poderes. O balanço é do Serviço de Limpeza Urbana (SLU).

Invasão Congresso

Bolsonaristas quebram bloqueio na Esplanada e sobem rampa do CongressoMarcus Rodrigues/Metrópoles

Manifestantes declaram que o objetivo é invadir o CongressoReprodução

Apesar da tentativa de conter os manifestantes, policiais militares não conseguiram impedir as invasões Marcus Rodrigues/Metrópoles

Bolsonaristas furam bloqueios na Esplanada e invadem o Congresso NacionalMarcus Rodrigues/Metrópoles

As forças de segurança tinham isolado a área. Os manifestantes só poderiam ir até a região da bandeiras em frente ao Congresso. Mas os militantes romperam a barreira.

Bolsonaristas na Praça dos Três PoderesMarcus Rodrigues/Metrópoles

Bolsonaristas na Praça dos Três PoderesMarcus Rodrigues/Metrópoles

Bolsonaristas caminhando em direção à Esplanada

Bolsonaristas caminhando em direção à Esplanada

Bolsonaristas caminhando em direção à Esplanada

Bolsonaristas caminhando em direção à Esplanada

Bolsonaristas quebram janelas do Palácio do Planalto

Bolsonaristas conseguiram entrar no Palácio do PlanaltoReprodução

Manifestantes quebraram a janelas

Bolsonaristas promovem quebra-quebra no interior do Palácio do Planalto

Bolsonaristas quebram móveis do interior do PalácioFelipe Torres/Metrópoles

Vídeo mostra estrago que já foi causado no interior do prédio

Há gavetas reviradas e armários depredados

Bolsonaristas invadem o Palácio do Planalto e promovem quebra-quebra

Congresso Nacional e STF também foram invadidos

Bolsonaristas extremistas invadiram o prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) na tarde deste domingo (8/1), às 15h45

Pouco antes, os manifestantes antidemocráticos adentraram no Congresso Nacional e do Palácio do Planalto à força

Bolsonaristas entrando no Supremo Tribunal Federal

Bolsonaristas entrando no Supremo Tribunal Federal

Dentro do órgão, manifestantes depredaram patrimônios públicos

Bolsonaristas extremistas invadiram o prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) na tarde deste domingo (8/1), às 15h45

Pouco antes, os manifestantes antidemocráticos adentraram no Congresso Nacional e do Palácio do Planalto à força

Bolsonaristas em frente ao STF

Imagens mostram depredação no STFMetrópoles

Bolsonaristas no STF

Bolsonaristas ocupam e depredam plenário do Supremo Tribunal Federal

Policiais reagiram com bombas de gás lacrimogênio

Portas e janelas de vidro foram quebradas nas casas dos três poderes: Executivo, Lesgislativo e Judiciário

Clima é de tensão

Bolsonaristas invadem e depredam STF

No domingo (8/1), terroristas invadiram e depredaram o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Congresso Nacional. Durante o ataque, extremistas quebraram vidros, portas, obras de arte e patrimônio público.

Durante o ataque extremista, criminosos roubaram até a porta de onde fica a toga do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Diversas obras de arte do Palácio do Planalto foram danificadas, como o relógio de Balthazar Martinot, de valor inestimável; As Mulatas, Di Cavalcanti, avaliada em R$ 8 milhões; e O Flautista, de Bruno Giorgi, de R$ 250 mil.

Segundo o SLU, entre o final do ataque terrorista e a manhã de segunda-feira (9/1), 165 garis fizeram a varrição e catação dos resíduos.

Foram utilizados 2.570 sacos de lixo, dois caminhões compactadores, um caminhão de ferramentas, quatro ônibus e os materiais de limpeza como lutocares, vassouras, espetos e pás.

Posse

Depois da festa da posse do presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), o SLU recolheu 27 toneladas de lixo da Esplanada. No entanto, não houve registro de destruição de patrimônio público na celebração.