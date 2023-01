Batalha judicial entre Tatá Werneck e RedeTV! não tem fim: entenda

Tatá Werneck fez uma piada sobre a baixa audiência e orçamento da RedeTV!, em 2020, e a emissora ainda briga por indenização 29/01/2023 12:19, atualizado 29/01/2023 12:19

Tatá Werneck e RedeTV! seguem brigando judicialmente por uma piada feita pela humorista em 2020 durante o Prêmio Multishow. Na época, a famosa brincou que o valor de seu vestido “tinha o orçamento da programação inteira da emissora”. A zombaria pública não agradou os donos do canal, que pedem indenização de R$ 50 mil da apresentadora.

Tatá chegou a ter uma vitória na ação, após a juíza Flávia de Almeida Viveiros de Castro negar os pedidos da RedeTV! e considerar que a brincadeira não era suficiente para ofender ou desrespeitar a emissora.

Detalhes do processo divulgados pela coluna de Fábia Oliveira mostram que a defesa do canal entrou com recurso, e argumenta que a decisão teria deixado de analisar provas essenciais, como o contexto em que a fala da apresentadora foi pronunciada, além de ignorar fatos de que a piada da artista acarretou em uma intensa repercussão negativa para a RedeTV!.

3 Cards_Galeria_de_Fotos (2)

Talita Werneck Arguelhes, mais conhecida como Tatá Werneck, nascida em 1983, é uma atriz, humorista, repórter e apresentadora brasileira. Natural do Rio de Janeiro, se tornou conhecida após comandar o programa Quinta Categoria, na MTV BrasilReprodução/ Instagram

Descendente de alemães, Tatá Werneck começou a carreira artística ainda na infância. Aos 9 anos, a atriz foi matriculada no curso de teatro e, aos 11 anos, se apresentou pela primeira vez nos palcos. No colégio, no entanto, a comediante não ia bem. No Instagram, inclusive, ela chegou a afirmar que já foi expulsa de uma escola por se comportar malReprodução/Instagram

Tatá se formou em publicidade e propaganda, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), e em artes cênicas, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio)Reprodução/Instagram

Em 2008, Tatá atuou na série televisiva Dilemas de Irene e, no ano seguinte, interpretou a personagem Carla, na série Os Buchas. Contudo, foi após apresentar o programa Quinta Categoria, na MTV Brasil, que a humorista se tornou conhecidaReprodução

Em 2010, Tatá integrou o programa Comédia MTV e foi eleita, no mesmo ano, a humorista mais engraçada do Brasil. No canal, a atriz também estrelou Trolalá, Família Imperial e Tá QuenteDivulgação/TV Globo

Em 2012, Tatá estrelou o longa De Pernas Pro Ar 2, que a tornou nacionalmente conhecida. A aparição na comédia rendeu a atriz diversas propostas de trabalho na TV. Nesse período, a atriz ficou sabendo que a TV Globo estava realizando testes para uma telenovela e participou da audiçãoReprodução/Instagram

O desempenho da humorista agradou a direção de Amor à Vida, que a contratou para interpretar Valdirene. Com a atuação, Tatá recebeu o troféu de Atriz Revelação e Revelação do AnoReprodução/Instagram

Nesse meio tempo, a artista participou da série Sem Análise, exibido pela Multishow. Logo em seguida, estrelou o programa Tudo pela Audiência, ao lado de Fábio Porchat. Enquanto gravava o último, foi convidada para viver Mari, em I Love Paraisópolis. Contudo, à época, acabou sendo substituída por Bruna MarquezineReprodução

Com perfil mais cômico, Tatá foi convidada para viver a personagem Fedora, em Haja Coração. Concomitantemente, também deu vida a Eloísa, personagem da segunda temporada da comédia Vai Que ColaReprodução/Instagram

Desde então, a humorista viu a carreira decolar. Com quase 10 trabalhos no cinema, diversas peças e novelas, Tatá Werneck se tornou um verdadeiro fenômeno. Em 2017, portanto, a atriz passou a comandar o Lady Night, programa idealizado para elaDivulgação

E não para por ai. Enquanto gravava o talk show, Tatá continuou participando de filmes e novelas. Além disso, em 2022, a atriz foi convidada a ser jurada da segunda temporada do The Masked Singer Brasil, programa musical da GloboReprodução/Multishow

Com mais de 50 milhões de seguidores só no Instagram, Tatá mantém bom contato com o público. Inclusive, é através das redes sociais que a apresentadora fala sobre o que acredita e revela situações pessoaisAg News

Tatá é ativista social e vegana. Ela não esconde o amor por animais e, sempre que pode, promove a inclusão social. Ao lado de amigos, ela fundou Os Inclusos e os Sisos – teatro de mobilização pela diversidade, contendo intérprete de libras Juliana Coutinho/Multishow/Divulgação

Atualmente, Tatá é casada com o ator Rafael Vitti, com quem tem a pequena Clara Maria, de 2 anosReprodução/Instagram

Contrarrazão de Tatá WerneckA defesa de Tatá Werneck, então, deu sua resposta ao recurso da emissora, chamada juridicamente de contrarrazão. Os advogados da artista resgataram uma matéria do site Uol, no qual teria sido noticiado que um programa erótico da Band “teve mais audiência que quase toda a programação da RedeTV!”, e questionaram se o canal também pretendia processar o portal de notícias.

Para os defensores da comediante, a piada feita pela apresentadora do Lady Night apenas reflete a história da emissora. Além disso, ao contrário do que que se fala, estaria comprovado nos autos que a brincadeira da comediante não acarretou nenhum prejuízo para a TV. Eles ainda pedem que os embargos de declaração da RedeTV! sejam rejeitados.

