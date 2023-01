BBB 23: duplas Gustavo e Key e Fred Nicácio e Marília disputam paredão

O primeiro paredão do BBB 23 foi formado na noite desse domingo (22). As duplas Gustavo e Key Alves e Marília e Fred Nicácio estão na berlinda.

O paredão, desta vez, será diferente. A dupla mais votada vai para o Quarto Secreto na terça-feira (24). Aí começa uma outra votação, para decidir entre os dois participantes do Quarto Secreto quem deve ser eliminado.

Na quinta-feira (26), um deles deixa o programa e o outro volta imune para a casa.

A formação do paredão começou com Aline Wirley e Bruno, donos do Colar do Anjo, imunizando Amanda e Cara de Sapato. Depois, as líderes da semana, Bruna Griphao e Larissa, indicaram a dupla Gustavo e Key Alves.

Com seis votos, Marília e Fred Nicácio foram os mais votados pela casa, visto que com o poder curinga, o voto da dupla Tina e MC Guimê teve peso 2.

No contragolpe, Fred Nicácio e Marília indicaram a dupla Gabriel e Paula, mas eles se salvaram na prova bate-volta.

Confira como foi a votação no confessionário:

Fred Nicácio e Marília votaram em Gabriel e Paula;

Gabriel Santana e Sarah Aline votaram em Gabriel e Paula;

Cezar e Domitila Barros votaram em Gabriel e Paula;

Cristian e Marvvila votaram em Gabriel e Paula;

Gustavo e Key Alves votaram em Gabriel e Paula;

Aline Wirley e Bruno votaram em Marília e Fred Nicácio;

Gabriel e Paula votaram em Marília e Fred Nicácio;

Fred e Ricardo votaram em Marília e Fred Nicácio;

Amanda e Cara de Sapato votaram em Marília e Fred Nicácio;

Mc Guimê e Tina votaram em Marília e Fred Nicácio.