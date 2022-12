Ministério da Saúde recebe mais 2,8 milhões de doses de vacinas bivalentes contra a Covid-19

O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira, 26, que recebeu mais 2,8 milhões de doses da vacina bivalente BA.4/BA.5 da Covid-19, que protege contra a cepa original do vírus e contra as duas subvariantes da Ômicron. Em contrato com a Pfizer, o país já soma mais de 9,6 milhões de imunizantes. O lote passará por avaliação e análise do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde e serão distribuídas após a divulgação de nota técnica. Em nota, o ministério reforçou que “os imunizantes monovalentes originais, disponibilizados desde o início da campanha, têm eficácia comprovada na proteção contra a Covid-19, evitando casos graves da doença”. A cobertura vacinal ainda está defasada nas duas doses de reforço (3ª e 4ª) e com os casos voltando a crescer no país, o apelo é que quem ainda não se vacinou, deve buscar o posto de saúde mais próximo. As novas vacinas bivalentes não funcionam como substitutas das vacinas que estão em circulação, mas como um reforço.