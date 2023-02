BBB 23: Gabriel é o 2º eliminado com 53,3% dos votos

Gabriel foi o 2º eliminado no paredão do Big Brother Brasil 23 desta terça (31). O modelo disputava lugar na casa com Cezar Black e Domitila Barros.

Gabriel foi eliminado com 53,3% dos votos. Domitila recebeu 46,09% e Cezar 0,61%.

“Chegou a hora. Quando terminar, seremos 20. Diante dos últimos acontecimentos, faz-se necessário esclarecer algumas coisas. Briga, desentendimento, discussão, treta… Isso é inerente a qualquer convivência. Acaba acontecendo. Aí dentro e aqui fora (…) É do jogo, é da vida. Por mais que se tente evitar, acontece”, disse o apresentador Tadeu Schmidt.

“No relacionamento tóxico, a agressividade, a grosseria é normalizada… Isso não é do jogo, tem que deixar de fazer parte da nossa vida(…) Por isso, dei aquele recado nove dias atrás”, continuou.

Tadeu, então, deu o resultado e anunciou o eliminado. “Mas, quanto tempo leva para se poder dizer que alguém aproveitou a segunda chance? Será que nove dias são suficientes? Pelo menos pra mostrar que está em um bom caminho. Não há uma resposta unânime”.

Gabriel chorou com a eliminação e recebeu o carinho dos brothers na despedida. Bruna e Gabriel se emocionam também na saída. A atriz chora muito ao abraçar o ex-ficante.