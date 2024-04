BBB 24: após eliminação de Bia, quem é o favorito ao prêmio? Vote!

Divulgação/ Globo

1 de 1 Montagem colorida mostra quatro pessoas, lado a lado – Metrópoles – Foto: Divulgação/ GloboBeatriz Reis foi a 20ª eliminada do BBB 24, nesta quinta-feira (11/4), e o Top 4 do reality show está definido: Isabelle Nogueira, Matteus Alegrette, Alane Dias e Davi Brito brigam pelo prêmio.

A eliminação de Beatriz do Brás já era esperada, e enquetes parciais já apontam que é o favorito do público entre os quatro últimos participantes.

Na enquete do UOL, por exemplo, Davi aparece com 42,29% dos votos, seguido por Isabelle, com 29,68%. Por fim, Alane fica com 15% e Matteus com 13,03% até a publicação desta matéria. Vote aqui!

Após a eliminação de Bia, os brothers fazem uma prova de resistência. O campeão será integrante do Top 3 e disputa o prêmio com outros dois participantes na terça-feira (16/4).

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias de entretenimento mais importantes e receber notificações em tempo real?