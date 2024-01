Saiba quem é o deputado federal apontado como affair de Gabi Martins

A ex-BBB Gabi Martins está vivendo um affair com Euclydes Pettersen, deputado federal de Minas Gerais. De acordo com inormações do Extra, eles passaram o ano novo juntos na Praia dos Carneiros, em Pernambuco, ao lado de amigos.

Juntos, eles estenderam a viagem para Caraíva e Trancoso, ambas na Bahia,com direito a passeio romântico de helicóptero. Depois, Gabi voltou para Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, onde vive com a família.

Gabi Martins e Murilo Dias

Clima pega fogo entre Gabi Martins e Murilo Dias Leo Franco/ Agnews

Gabi Martins e Marlon Wayans

Gabi Martins beija astro americano na Farofa da Gkay Leo Franco/ Agnews

Gabi Martins

Gabi Martins Instagram/Reprodução

gabi martins2

Gabi Martins no casamento da irmã Reprodução

Gabi-Martins-Indereço-Música

Gabi Martins diz que se sente “forte e corajosa” ao cantar Indereço Reprodução/Instagram

Nenhum dos dois falou abertamente, até agora, sobre o assunto, mas nas redes sociais, eles têm “curtido” já há algum tempo as publicações um do outro.

Euclydes Pettersen tem 39 anos e é presidente estadual do Republicanos em Minas Gerais. Natural de Governador Valadares, em Minas, ele é formado em Direito e descendente de uma tradicional família de comerciantes e pecuaristas da cidade.

Deputado federal Euclydes Pettersen Vale lembrar que Gabi Martins está solteira desde o conturbado término com o influenciador Lincoln Lau, em março de 2023. O relacionamento de três meses chegou ao fim em meio a acusações de uma suposta traição do rapaz.