BBB 24: enquete aponta eliminação de sister com alta rejeição. Veja

1 de 1 Big Brother Brasil 21 – Foto: ReproduçãoMais um Paredão formado no BBB 24 e, desta vez, Fernanda, Deniziane e Matteus estão na berlinda. O resultado será divulgado nesta terça-feira (20/2).

De acordo com a enquete do UOL, uma das participantes será eliminada com alta rejeição, aparecendo com mais de 70% dos votos.

Para saber quem será eliminado do BBB 24, você pode acompanhar as enquetes disponíveis. Clique aqui para votar e ver a parcial.

Como foi formado o Paredão? Raquele, Líder da semana, colocou Deniziane direto na berlinda. Michel, o Anjo, colocou Lucas Henrique no Paredão.

Já a casa escolheu, por 10 votos, Fernanda para competir por uma vaga na casa. Na prova bate e volta, Lucas Henrique levou a melhor e escapou da votação popular.

