Igor Rickli diz que não aceitará ofensas à sua família

Igor Rickli, marido de Aline Wirley, uma das participantes do BBB23, esteve na Cidade da Polícia, nesta quarta-feira (19/4), como essa coluna noticiou com exclusividade, para denunciar as ameaças que ele e seu filho, Antônio, vem recebendo.

Em nota oficial, o ator se manifestou sobre o que o momento delicado que sua família está passando e confirmou as informações dadas por essa jornalista, que só tem seis leitores.

“O artista deixa claro que não aceitará ameaças e ofensas em relação a sua família e, sempre que for necessário, procurará a Justiça para defendê-la”, ressaltou.

Leia a íntegra da nota:

“O ator Igor Rickli esteve presente na data de hoje, dia 19/4, na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, como representante do seu filho Antônio (8 anos), para relatar ameaças que a criança vem sofrendo através do Twitter.

Foi feito um Registro de Ocorrência por crimes de ameaça e, com isso, inaugurada uma investigação. O objetivo é apurar a autoria dos crimes.

Para isso, o delegado solicitará ao Judiciário o acesso aos dados da conta registrada na plataforma vinculada ao perfil, para que seja possível a identificação do responsável pelas postagens criminosas. Uma vez identificado, o autor será intimado a prestar depoimento na delegacia e responsabilizado por seus atos.

O Twitter também será notificado para fornecer os dados da conta. O delegado também poderá solicitar a exclusão da conta da plataforma, em razão de seu uso para a prática de crimes. O artista deixa claro que não aceitará ameaças e ofensas em relação a sua família e, sempre que for necessário, procurará a Justiça para defendê-la”.