BBB 24: enquete aponta quem sai entre Beatriz, Davi e Isabelle

Isabelle, Davi e Beatriz se enfrentam no 20º paredão do BBB 24. A berlinda foi formada na noite desta terça-feira (9/4), com votos do líder, Matteus, da casa e um contragolpe.

Na primeira parcial disponível na enquete do Uol, na madrugada desta quarta-feira (10/4), às 00h30, Beatriz era a favorita para sair do confinamento com 77,74% dos votos.

Isabelle-Cunhã-Voto-Paredão

Isabelle Reprodução/Instagram

Davi BBB 24

Davi no BBB 24 Foto: Reprodução

Beatriz Reis BBB 24

Beatriz Reis, do BBB 24 Foto: Instagram/Reprodução

Davi, por sua vez, estava com 13,36% e Isabelle com 8,9% das intenções de voto do público. É provável que a disputa fique entre Beatriz e Davi, que tiveram um desentendimento nesta semana.

Veja como foi a prova do Líder no BBB 24 Lucas Buda foi eliminado no 19º Paredão do BBB 24. O brother saiu com 64,69% dos votos e deixou a disputa pelo prêmio milionário. Após a saída do capoeirista, foi realizada uma nova prova do Líder.

A dinâmica, inovadora, consistia em içar os participantes, um por um, para que fossem lançados em uma tirolesa. Lá do alto, a 20 metros de altura, cada brother tinha três flechas de borracha para arremessar e marcar pontos em um tabuleiro que estava no chão.

Quem se deu melhor na disputa foi Matteus, com 110 pontos marcados.