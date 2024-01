BBB 24: enquete aponta quem será o sexto eliminado do reality

Alane, Isabelle, Juninho e Luigi terão o seu destino conhecido na noite desta terça-feira (30/1). Os quatro participantes estão no Paredão do BBB 24 e lutam pela preferência popular para manter vivo o sonho de embolsar o milionário prêmio do reality show da Globo.

Até o momento, Juninho é o brother que menos recebeu votos, apenas 7%, de acordo com a enquete do UOL, e é o favorito do público para voltar para casa mais cedo. Luigi aparece como segundo na pesquisa e soma 25,19% das menções. Isabelle tem 35,89% e Alane, 28,15%.

Alane

Alane desmaiou no BBB 24 e atribuiu episódio a uma crise de ansiedade Foto: Instagram/Reprodução

Isabelle – BBB24

Isabelle entrou no BBB24 após votação do público Reprodução/Gshow

Lucas-Luigi-BBB

Equipe de Lucas Luigi se pronuncia sobre falas racistas do carioca Reprodução/Instagram

Juninho – BBB24

Juninho está no Puxadinho do BBB24 Reprodução/Gshow

Como foi formado o Paredão O Paredão começou a ser formado ainda na sexta-feira (26/1) quando o Big Fone tocou pela primeira vez na 24ª edição do programa. Marcus Vinícius atendeu, recebeu uma imunidade e indicou Juninho, Pitel e Luigi para a berlinda.

Já no domingo (28/1), aconteceu a tradicional votação, que começou com Fernanda imunizando Rodriguinho e deixando o aliado fora da rota dos rivais. Na sequência, MC Bin Laden enviou Isabelle direto ao Paredão.

No confessionário, Davi foi o mais lembrado por seus companheiros de BBB 24 e foi ao Paredão. Como parte da dinâmica, Juninho, Pitel e Luigi precisaram, em consenso, enviar uma sexta pessoa para a berlinda. A eleita por eles foi Alane.

Por fim, a Prova Bate-Volta, que também estreou na temporada neste Paredão, salvou Davi, que ganhou o direito de estar no VIP nesta e na próxima formação, e Pitel, deixando Juninho, Luigi, Alane e Isabelle disputando a preferência popular.