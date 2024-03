BBB 24: enquete aponta saída de sister com folga em paredão polêmico

Raquele Cardozo deve ser eliminada com rejeição no 13º paredão do BBB 24. A sister enfrenta Alane Dias e Beatriz Reis na berlinda e, segundo a enquete do Uol, está com 92,26% dos votos para deixar o reality show.

Alane aparece na segunda posição, com 5,38% dos votos, e Beatriz demonstra o favoritismo do público ao somar apenas 2,36%.

A formação do paredão, nesse domingo (18/3), começou com o anjo Matteus imunizando Beatriz. Mas, Raquele usou o Poder Curinga e tirou a imunidade de Beatriz, deixando a sister livre para a indicação de Giovanna, que a mandou direto para a berlinda.

A casa votou em duas etapas. No voto aberto, eles escolheram entre os colegas que sobraram na mira do líder, Alane, Davi e MC Bin Laden, e o baiano foi o nome final, com seis votos. Mas se livrou, posteriormente, na prova Bate e Volta.

Logo depois, os brothers votaram no confessionário nos participantes que não estavam imunes ou indicados. Alane recebeu cinco votos e também entrou para a disputa que termina em eliminação na próxima terça-feira (19/3).