BBB 24: entenda a desconfiança de Davi e a divisão do grupo Fadas

A união dos Fadas no BBB 24 parece estar próxima do fim. Isso porque um desentendimento entre Matteus e Davi, na tarde desse sábado (30/3), causou uma divisão no quinteto formado ainda por Alane, Beatriz e Isabelle. Confiante de sua popularidade, o baiano confessou à cunhã-poranga que vai se afastar do grupo e que desconfia que vinha sendo usado pelos colegas, que tinham o objetivo de chegar à final do programa.

O clima pesou quando Matteus entrou no quarto durante uma conversa de Davi e Isabelle e se incomodou ao perceber que a atitude dos dois mudou assim que ele apareceu. O gaúcho foi tirar satisfação com o motorista de aplicativo, que se defendeu dizendo que não havia nada demais na conversa. O morador de Alegrete, contudo, não acreditou. “Você acha que está sempre certo. Não é assim, Davi”, disparou.

A bate-papo evoluiu para uma discussão, e Davi recordou um momento em que Matteus o chamou de “desrespeitoso” e deu um ultimato no colega de confinamento. “Retire essa palavra sobre mim da sua boca. Se você continuar falando que eu sou desrespeitoso, eu vou falar que você é desrespeitoso”, reclamou o baiano.

Depois da DR, os brothers evitaram interagir dentro do reality. Inclusive durante a festa, que varou a madrugada deste domingo (31/3), e contou com show da banda É o Tchan. Em desabafo com Alane e Beatriz, Matteus afirmou que Davi não gosta de ser contrariado. “Não vou deixar me pisotearem aqui dentro”, declarou.

Do quarto do Líder, Pitel ouviu Davi também contando sobre o desentendimento com Matteus e chegou no quarto Gnomos comemorando. “Ih, quebrou, hein. Não era o grupo do amor? Problema grande”, debochou a alagoana.