BBB 24: internautas pedem expulsão de Alane após atitude com Matteus

1 de 1 Foto colorida de Alane mordendo Matteus no BBB 24 – Metrópoles – Foto: ReproduçãoAlguns internautas pediram a expulsão de Alane do BBB 24 após uma atitude da sister com Matteus. O nome da bailarina foi parar nos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter) devido a uma mordida que ela deu nas costas do brother. Apesar do momento descontraído entre os dois, parte do público viu o gesto como uma agressão.

Tudo começou durante uma conversa da dupla na cozinha da Xepa. O gaúcho pinçou com os dedos uma parte das costas da bailarina e brincou que ela tem mais pele do que gordura localizada. A sister reagiu mordendo as costas dele.

Mesmo se tratando de uma brincadeira, o gaúcho reclamou com a sister. “Doeu, Alane!”, resmungou ele e a bailarina imediatamente pediu desculpas.

“Brincadeira gera consequências, igual à da Wanessa”, escreveu um internauta no X. “Gente, isso não é caso de expulsão? Teve participante desclassificado por bem menos, viu…”, comentou outro. “Alane expulsa já. Pode isso, Boninho?”, questionou uma terceira pessoa.

