Viih Tube se surpreende com visual irreconhecível de Eliezer

Eliezer avisou aos seguidores que mudou de visual nesta quinta-feira (18/1), mas ainda não mostrou como ficou. Entretanto, o ex-BBB compartilhou a reação de Viih Tube ao vê-lo pela primeira vez após as mudanças.

“Gente, se ele ficou muito lindo, eu vou ter que tirar [do ar nas redes]. Tenho ciúmes”, brincou a youtuber antes de ver o noivo.

Pouco depois, ela viu o rosto de Eliezer e se mostrou chocada com a nova aparência dele. “Gente…”, disse, antes de tirar os sapatos para pisar em um tecido usado no ensaio que o influenciador faria.

“Amor, está irreconhecível”, completou Viih Tube. O noivo logo brincou: “Amor, hoje tem’, e ela respondeu de forma afirmativa, ainda surpresa.

A empresária se aproximou de Eliezer e comentou o tanto que ele ficou diferente. “Estou com medo de beijar você e trair, juro por Deus. De falar que não é você. Juro por Deus que estou com medo de te beijar e não ser você”, disse a também ex-BBB.

Eliezer mostra mudança impressionante no shape Eliezer impressionou os seguidores com um vídeo de antes e depois, compartilhado nesta terça-feira (26/12), nas redes sociais. Aos 33 anos, o influencer exibiu as impressionantes mudanças corporais.

Em junho de 2023, Eliezer começou uma rotina de exercícios e mudanças no estilo de vida. Ele também realizou ginecomastia e lipoaspiração.

“Mudou muito? Invejosos vão dizer que foi lipo! E foi mesmo [risos]. A lipo me devolveu a autoestima, a vontade de me cuidar, comer melhor e voltar a treinar. Lipo sozinha não faz milagre, ou faz, eu comia 1 barra de chocolate por dia (às vezes até 2) e agora doce só nos mêsversarios”, escreveu Eliezer.

“Antes, treino era 1x por mês, hoje virou rotina (mesmo quando não consigo treinar, eu corro 5km diários) enfim, encerrando 2023 bem feliz comigo e motivado para 2024 continuar com esses bons hábitos”, concluiu.