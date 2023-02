BBB23: após tretas, Cristian se diz “muito bem”: “Problemas de jogo”

Cristian foi o grande alvo da semana no BBB23. Isso porque, após a formação do quarto Paredão do programa, o empresário teve o jogo exposto por Sarah Aline e causou uma treta generalizada na casa. Durante o Raio-X desta quinta-feira (16/2), o brother explicou que está bem consigo mesmo.

“Ontem teve festa, foi um dia em que eu consegui conversar com muitas pessoas sobre o acontecido. Tentei explicar a situação, porque realmente abalou a casa inteira, o Cris virou o mais odiado da casa. Mas foram problemas de jogo, né?”, afirmou o empresário.

Apesar das tretas, o empresário explicou que se sente bem. “Eu estou muito bem comigo mesmo, acho que isso é o mais importante para continuar. Sei o que eu fiz, sei o que não fiz e sei, principalmente, quem eu sou. Acho que isso vai ser de suma importância”, revelou.

Cristian contou que vai se dedicar para se sobressair nesta semana. “Esta semana o jogo reinicia novamente. Hoje tem Prova do Líder, depois tem Prova do Anjo, e aí a gente pode ainda comprar o Poder [Curinga]. Então tudo pode acontecer esta semana, e a gente vai jogar até o final”, disse.

Por fim, o brother contou que não pensa em deixar o jogo. “Desistir não é uma opção aqui para mim, mas eu estou bem comigo mesmo, e é isso o que importa. Saudades de todo mundo aí fora, agradeço a todo mundo que está torcendo por mim ainda. Muito feliz de contar com o apoio de vocês”, completou.