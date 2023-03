BBB23: Boninho revela como será o Jogo da Discórdia desta segunda

O Jogo da Discórdia desta segunda-feira (13/3) promete muita confusão e resgate de memes nas redes sociais. Isso porque o diretor do BBB23, Boninho, revelou que a dinâmica da semana será com o clássico balde.

“Por que não apimentar o jogo da discórdia? Está tudo calmo (risos). Amanhã tem balde! E eles é que vão assumir essa tarefa”, anunciou no Twitter.

Maria Balde Expulsão

Maria batendo com balde na cabeça de NatáliaReprodução

MariaBalde

Maria acerta Natália com um balde na cabeçaReprodução / TV Globo

frame-Boninho

Boninho Reprodução

Jogo da Discórdia BBB23

Jogo da Discórdia no BBB23Foto: Globo/Reprodução

Fred escorrega e vira piada no Jogo da Discórdia do BBB23

Fred leva tombo no Jogo da DiscórdiaReprodução/ Globoplay

No BBB23, Fred pergunta a Domitila Barros qual consequência do Jogo da Discórdia ela prefere – Metrópoles

No BBB23, Fred pergunta a Domitila Barros qual consequência do Jogo da Discórdia ela prefere Globo/Reprodução

Na publicação, Boninho aproveitou também para fazer uma prévia da brincadeira com a filha Isabella, fruto do casamento com Ana Furtado. Enquanto ele avisou que tomaram coragem para trazer a dinâmica de volta, a menina jogou um balde de água na cabeça do pai. “Pô, Isabella. Era brincadeira, comigo não”, brincou o diretor.

Balde no Jogo da Discórdia já gerou expulsão Embora ainda não haja detalhes de como será a dinâmica, ela remete direto ao episódio que provocou a expulsão de Maria na edição de 2022. Na ocasião, os participantes escolhiam um brother para criticar e jogavam água suja sobre ele. Mas a atriz foi além e acertou a cabeça de Natália Deodato com o balde.

Na manhã seguinte ao ocorrido, Maria se desculpou durante o Raio-X, mas foi expulsa do programa. “Nós reavaliamos cuidadosamente as imagens do jogo de ontem e a atitude de Maria com a Natália configurou uma agressão e, com isso, Maria infringiu as regras do programa e ela acaba de deixar o BBB”, avisou a voz do big boss no momento.