BBB23: Boninho revela que Prova do Líder terá consequências. Entenda

Agora é oficial: a Prova do Líder do BBB23 será de resistência. Após a equipe de Gustavo revelar que a dinâmica iria noite adentro, Boninho compartilhou um vídeo no Instagram e deu um spoiler de como será definido o próximo líder do reality. O Big Boss também explicou que haverá consequências para aqueles que desistirem.

“A gente preparou uma daquelas provas que vocês adoram: tem vai e volta, roda, tem frio, tem calor, dura muito… e não é só isso, vai ter consequência. Quem largar, quem desistir, pode não votar, pode estar no Paredão… Fica ligado”, explicou o Big Boss.

arte-globo-gabriel-participante-time-pipoca-bbb23

Gabriel Tavares tem 24 anos, é administrador e modelo e natural de Ribeirão Preto-SP. Entrou no BBB23 após vencer a Casa de Vidro. Foi o segundo eliminado do programaDivulgação

arte-globo-paula-participante-time-pipoca-bbb23

Paula Freitas tem 28 anos, é Biomédica e natural de Jacundá, do Pará. Entrou no BBB23 após vencer a Casa de Vidro. Foi a quarta eliminada do programaDivulgação

arte-globo-alina-wirley-participante-time-camarote-bbb23

Aline Wirley é cantora, ex-Rouge, tem 41 anos e é natural de Cachoeira Paulista-SP. A artista foi a primeira participante a ser confirmada no CamaroteDivulgação

arte-globo-cezar-participante-time-pipoca-bbb23

Cezar é enfermeiro, tem 34 anos e é natural de Salvador-BA. Atualmente, mora em Brasília e é participante do PipocaDivulgação

arte-globo-bruna-griphao-participante-time-camarote-bbb23

Bruna Griphao tem 23 anos, é atriz e natural do Rio de Janeiro-RJ. Foi a segunda confirmada no grupo CamaroteDivulgação

arte-globo-gustavo-participante-time-pipoca-bbb23

Gustavo Benedetti tem 27 anos, é fazendeiro e empresário e natural de Sinop-MT. Ele é o quatro participante do Grupo PipocaDivulgação

arte-globo-fred-participante-time-camarote-bbb23

Bruno Carneiro Nunes, mais conhecido como Fred, é youtuber e jornalista, tem 33 anos e está confirmado no Camarote BBB23Divulgação

arte-globo-larissa-participante-time-pipoca-bbb23

Larissa tem 24 anos, é professora de educação física e mora em Criciúma-SC. Ela é a quinta participante anunciada da PipocaDivulgação

arte-globo-ricardo-participante-time-pipoca-bbb23

Natural de Sergipe, Ricardo Camargo tem 30 anos, é biomédico e agora mora em São PauloFoto: Instagram/Reprodução

arte-globo-domitila-barros-participante-time-camarote-bbb23

Domitila Barros é modelo, atriz, empreendedora e foi eleita Miss Alemanha, em 2022

arte-globo-antonio-cara-de-sapato-jr-participante-time-camarote-bbb23

Antonio Carlos Júnior é do Camarote. Ele é conhecido como Cara de Sapato, é um lutador de artes marciais mistas da categoria meio-pesado, que atualmente compete na PFL (Professional Fighters League)Divulgação

arte-globo-sarah-aline-participante-time-pipoca-bbb23

Natural de São Paulo, Sarah Aline tem 25 anos, é psicóloga e analista de diversidade. Ela está no Grupo Pipoca do BBB23Divulgação

arte-globo-fred-nicacio-participante-time-camarote-bbb23

Fred Nicácio tem 35 anos, é médico e apresentador do Queer Eye Brasil e é natural de Campo dos Goytacazes-RJDivulgação

arte-globo-key-alves-participante-time-camarote-bbb23

A jogadora de vôlei Key Alves tem 23 anos e é de Bauru, em São Paulo. É líbero do clube Osasco São Cristóvão Saúde e também trabalha como influenciadora digital, tendo mais de 7 milhões de seguidores.Divulgação

arte-globo-marilia-participante-time-pipoca-bbb23

Marília tem 32 anos e é maquiadora em São Paulo, embora seja de Natal, no Rio Grande do Norte. Foi a primeira eliminada do programaFoto: Divulgação

arte-globo-cristian-participante-time-pipoca-bbb23

Gaúcho de 32 anos, Cristian é empresário e formado em educação física e nutrição esportivaFoto: Divulgação

arte-globo-marvvila-participante-time-camarote-bbb23

Marvvila passou pelo The Voice Brasil e apostou no pagode como estilo para seguir a carreira musical Foto: Divulgação

arte-globo-bruno-participante-time-pipoca-bbb23

Bruno é um alagoano de 32 anos e promete ser um “jogador raiz” no BB23Foto: Divulgação

arte-globo-tina-participante-time-pipoca-bbb23

Tina nasceu em Angola, mas mora em São Paulo. É modelo e analista de marketing. Foi a segunda eliminada do programaFoto: Divulgação

arte-globo-gabriel-santana-participante-time-camarote-bbb23

O ator Gabriel Santana tem 23 anos de idade e promete entregar muita pegação no reality showFoto: Divulgação

arte-globo-amanda-participante-time-pipoca-bbb23

Amanda é médica, tem 31 anos de idade e afirmou que vai fazer uma bagunça boa no reality showFoto: Reprodução

arte-globo-mc-guime-participante-time-camarote-bbb23

MC Guimê disse que vai curtir e se divertir, mas sempre “pronto para a guerra”Foto: Reprodução

Na expectativa de mais uma Prova do Líder do BBB23, a equipe de Gustavo Benedeti acabou revelando detalhes sobre a dinâmica que acontece nesta quinta-feira (16/2). Na torcida para que o Cowboy ganhe o poder máximo do programa pela terceira vez seguida, os adms do participantes avisaram que hoje teremos “prova de resistência”. Vale lembrar que a produção do reality ainda não confirmou.

“Bom dia, meus fih! Acompanharam o festão de ontem, né?! Até touro mecânico tivemos! Hoje já teremos a Prova do Líder, imaginem Gustavo líder pela terceira vez consecutiva… Emanem energias positivas, pois a prova de hoje será de resistência”, publicou o Twitter oficial de Gustavo.

Entretanto, até o momento, a produção do BBB23 ainda não revelou como será a Prova do Líder. A única informação é que a dinâmica acontecerá durante o programa ao vivo, que está marcado para começar às 22h45 desta quinta-feira (16/2).