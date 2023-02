BBB23: botão de desistência acende pela 1ª vez e Fred assusta brothers

O botão de desistência do Big Brother Brasil causa pânico nos brothers desde que Boninho, diretor do programa, implementou a medida para os participantes que desejam desistir. Nesta quinta-feira (2/2), Fred Desimpedidos deu um susto nos colegas do BBB23 após o botão acender pela primeira vez.

Isso porque o botão, que só acende em momentos específicos do jogo, acendeu pela primeira vez. Em certo momento, o ex de Bianca Andrade imitou o som que o aparelho faz quando algum brother desiste.

“Quer me matar?”, questionou Paula, assustada com o barulho reproduzido pelo jornalista.

Marvvila chegou a brincar com Paula: “Cadê, Paulinha, testa aí para a gente ver.” “Abre aí só para limpar. Está com pó ali, só para dar uma limpadinha”, incitou Fred.

No BBB22, Tiago Abravanel apertou o botão para desistir do reality show.