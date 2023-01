BBB23 define duplas que jogarão juntas na 1ª semana. Veja formações

As duplas que vão jogar a primeira semana do BBB23 juntas estão formadas. Durante o Fantástico deste domingo (15/1), Tadeu Schmidt revelou com qual Pipoca cada Camarote disputará provas e tomará decisões nos próximos dias.

Os pares foram escolhidos pelo público em uma votação que começou na última quinta-feira (12/1).

Confira as formações:

Ricardo Fred BBB23

Foto: Reprodução

AMANDA CARA DE SAPATO BBB23

Foto: Reprodução

Tina Guimê BBB23

Foto: Reprodução

Bruno Aline BBB23

Foto: Reprodução

CEZAR DOMITILA BBB23

Foto: Reprodução

Cristian Marvvila BBB23

Foto: Reprodução

Gustavo Key Alves BBB23

Foto: Reprodução

LARISSA BRUNA GRIPHAO

Foto: Reprodução

Marília Fred BBB23

Foto: Reprodução

SARAH GABRIEL SANTANA

Foto: Reprodução

foto-montagem-gabriel-e-paula-vencem-casa-de-vidro-bbb23-12012023

Paula e Gabriel, da Casa de Vidro do BBB23Reprodução/Instagram

– Aline Wirley e Bruno;

– Bruna Griphao e Larissa;

– Cara de Sapato e Amanda;

– Cristian e Marvvila;

– Domitila Barros e Cezar;

– Fred e Ricardo;

– Fred Nicácio e Marília;

– Gabriel Santana e Sarah Aline;

– Key Alves e Gustavo;

– MC Guimê e Tina;

– Paula e Gabriel.

O Big Brother Brasil começa nesta segunda-feira (16/1), na TV Globo, sob comando de Tadeu Schmidt.