Vídeo: Cara de Sapato se revolta com críticas e sai em defesa de Amanda

Antônio Cara de Sapato se revoltou com as críticas que tem visto em relação à Amanda Meirelles e resolveu gravar um vídeo em defesa da médica. O lutador, que foi expulso do BBB 23 por importunação sexual, disse não entender o motivo das pessoas atacarem e humilharem a sister.

“Eu estou vendo tanta gente na internet falando mal, atacando, humilhando, diminuindo, eu não consigo entender o porquê. Influenciadores, ex-participantes, formadores de opinião… Todo mundo falando mal dela”, disparou Sapato.

Em outro momento, o ex-brother, que retornou ao Brasil para receber sua ex-dupla de jogo após a final do reality show, afirmou que o “ódio do bem” vem crescendo cada dia mais. “Hoje em dia, tem gente que ganha a vida falando mal dos outros. O ódio do bem só cresce, e um dia também pode chegar até você”, falou.

Na legenda, o lutador ainda completou: “Algumas coisas que eu precisava muito falar com vocês”.

Amanda Meirelles disputa a final do Big Brother Brasil 23 com Aline Wirley e Bruna Griphao. O resultado da votação do público sairá nesta terça-feira (25/4), durante o programa ao vivo, que vai ar após Travessia.

Key Alves declara torcida para final do BBB23 e choca internautasKey Alves surpreendeu a web ao declarar sua torcida na final do Big Brother Brasil 23. A jogadora de vôlei revelou, nesta segunda-feira (24/4), que é “team Amanda” e puxou votos para a médica, que foi a primeira finalista do reality show. A situação, no entanto, acabou surpreendendo os internautas.

“Bora votar, eu sou team Amanda”, escreveu ela no Twitter e nos stories do Instagram.