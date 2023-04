BBB23: Domitila é eliminada; Bruna Griphao é a nova Líder

Domitila Barros foi a eliminada desta semana do BBB23, com 59,94% dos votos. Ela deixou a casa e a disputa pelo prêmio bilionário em um Paredão contra Larissa Santos, que recebeu 39,35%, e Amanda, que ficou com 0,71% da preferência popular.

Após a eliminação, uma nova prova do líder aconteceu. Bruna Griphao foi a vitoriosa na competição, marcando a última liderança desta edição.

A prova foi disputada individualmente e os brothers precisaram ter equilíbrio e agilidade.

Ela indicou Ricardo Alface para o próximo Paredão, enquanto a casa votou em Larissa para a berlinda.

Fique por dentro!Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga o Metrópoles Fun no Instagram.