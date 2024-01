Campeã de A Fazenda 15, Jaquelline revela seus planos para o Ano Novo

O ano acabou de começar e a grande vencedora de A Fazenda 15, Jaquelline Grohalski já está penando no Carnaval e fazendo planos para os próximos 366 dias, já que 2024 é ano bissexto. A influenciadora, que ainda está no meio do olho do furacão pós-reality, bateu um papo exclusivo com a coluna e contou o que vai fazer com o prêmio milionário do programa.

No bate-papo, Jaque ainda revelou como está o relacionamento com Lucas Souza, como foi a recepção do público e dos familiares na “vida real” e fez um balanço do ano que passou.

Veja a entrevista completa: Qual balanço você faz do seu 2023?

A maior lição é que não podemos ter medo de sermos quem somos. Se entregar sem medo. Só tenho que agradecer, pois Deus me honrou muito. Realizei meu sonho, sim, mas claro que tenho muitos outros.

Como foi a experiência de participar de A Fazenda 15?

Foi um sonho pra mim. Como pessoa, aprendi muito e acredito que me deixou mais forte para o mundo.

Jaquelline Instagram/Reprodução

Jaquelline Instagram/Reprodução

Jaquelline Instagram/Reprodução

A ex-BBB Jaquelline Grohalski está no elenco de A Fazenda 15 Divulgação

Jaquelline Grohalski está confirmado em A Fazenda 15 Reprodução

Ex-BBB Jaquelline Grohalski muda o visual para A Fazenda 15 Divulgação

Reprodução/ Instagram

Lucas Souza e Jaquelline Foto: Divulgação

Lucas faz uma surpresa e pede Jaquelline em namoro Instagram/Reprodução

“Tá manipulando meu coração”, declara Lucas Souza sobre Jaque Instagram/Reprodução

Como foi a recepção da sua família após o programa?

A melhor possível. Estão muito orgulhosos de mim, me receberam com muito amor e carinho.

O que já mudou na sua vida depois do reality?

Acho que o carinho das pessoas comigo. A admiração de muitos que já tinha e, é claro, o amor dos meus fãs

Quando aceitou o convite, acreditava que tinha chances de ser a grande campeã? A ficha já caiu?

Não acreditava. Arrumei a mala pra um mês (risos). A ficha está caindo aos poucos, só tenho a agradecer. Deus foi maravilhoso comigo.

O que pretende fazer com o prêmio que ganhou?

Por enquanto, nada. Só deixar guardado.

Ao entrar em A Fazenda 15, imaginava que sairia namorando?

Nunca! Entrei pensando em só dar uns beijos mesmo (risos).

Como está o relacionamento com Lucas? Vocês têm muitos planos para um futuro juntos?

Eu gostei muito da atitude dele de procurar minha família pra conhecer quando saiu. Estamos nos conhecendo melhor a cada dia e estamos planejando algumas coisas juntos, sim.

Sua família o recebeu bem?

Minha filha tá gostando muito dele e minha mãe tá gostando do jeito que ele está sendo com a gente.

Como está sendo a recepção do público nas ruas? É diferente de quando você saiu do BBB?

As pessoas me receberam bem, brincam comigo e falam sobre minha participação. Totalmente diferente. Tenho mais carinho e estou sendo mais reconhecida. Tô amando.

Qual a diferença da Jaquelline que foi a segunda eliminada do BBB para a de agora, que foi campeã de A Fazenda15?

Acho que tudo na vida é para nos fortalecer. A Jaquelline do BBB aprendeu muito com tudo que vivia lá e, principalmente, com seus erros. Dessa vez, tive mais tempo para o Brasil me conhecer melhor.

Você é do tipo que cria metas para o ano novo? Já traçou alguma?

Sim. Esse ano tá tudo em cima, mas estamos vendo ainda pra onde iremos. Eu gosto de planejar tudo certinho, mas está tudo muito corrido após minha saída.

Quais são os planos e sonhos para 2024? Tem alguma novidade que possa adiantar pra gente?

Quero focar muito em mim e aproveitar todas as oportunidades boas que surgirem. E Carnaval já vem aí, com tudo para começar bem o ano.