BBB23: enquete mostra quem sai entre Larissa Santos e Ricardo Alface

Mais um Paredão foi formado no BBB23 após a eliminação de Domitila Barros do reality show, nessa terça-feira (18/4). Agora, Larissa Santos e Ricardo Alface estão na berlinda e disputam pela preferência do público.

As enquetes dos principais sites de notícias dão um bom parâmetro sobre a próxima eliminação. A do Metrópoles, por exemplo, indica a eliminação de Larissa com 67,7% dos votos, enquanto Alface aparece com 32,3%.

A do UOL, no entanto, indica que o affair de Sarah Aline será o eliminado com 50,99%. A sister aparece com 49,01%.

Formação do ParedãoLogo após a eliminação de Domitila Barros, uma nova Prova do Líder aconteceu. Bruna Griphao foi a vitoriosa na competição, marcando a última liderança desta edição.

A prova foi disputada individualmente e os brothers precisaram ter equilíbrio e agilidade.

Ela indicou Ricardo Alface para o próximo Paredão, enquanto a casa votou em Larissa para a berlinda.