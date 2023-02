BBB23: festa de sexta (24) terá show de Pedro Sampaio, que promete clima de Carnaval

Sexta-feira 924) é dia de festa na casa mais vigiada do Brasil e quem comanda o palco é o DJ Pedro Sampaio, que promete um show especial: “O BBB é um programa que todo mundo acompanha, curte, então fazer show para a galera que está lá é uma vibe diferenciada!”, diz ele.

O hitmaker deseja levar um pouco do clima de folia para o BBB 23:

“Quero fazer um show animado, com gostinho de Carnaval, para a galera curtir e dançar muito”.

A festa contará com LEDs e a decoração será baseada em trends temáticas. A participação do DJ faz parte do primeiro momento da festa: o “hit pop”. Quando Pedro Sampaio deixar a casa, sua bancada de som se transformará em palco para os participantes dançarem.

No segundo momento, o universo do cinema toma conta da decoração e os brothers poderão brincar com câmeras, claquetes e luzes especiais. Para o terceiro tema: basquete. Bolas, uniformes e outros elementos ligados ao esporte estarão disponíveis na casa.

Por fim, o clima retrô das décadas de 1970 e 1980 tomará conta da festa, com direito a globo giratório, espelhos, câmera instantânea e acessórios, que darão uma vibe disco à comemoração. Os participantes receberão roupas pretas que se adaptarão a cada trend da noite.