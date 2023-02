BBB23. Gabriel detona discurso de Tadeu após polêmica: “Liberado porrada”

Após a confusão entre Larissa e Fred em um dos after dos crias no BBB23, a web pediu a expulsão da professora educação física. Entretanto, após analisar as imagens, a produção do reality nada fez e Tadeu foi o resposável por promover um sermão aos confinados. Entretanto, quem não ficou nada feliz foi Gabriel Fop.

Marcado pela relação tóxica que construiu com Bruna Griphao, o modelo foi o segundo eliminado do programa. Ao ver as palavras de Tadeu, o ex-Casa de Vidro foi irônico ao comentar. “Vocês viram que agora pode agressão? Tá liberado tudo, porrada. É foda, eu falei. Dois pesos e duas medidas”, reclamou Gabriel.

arte-globo-larissa-participante-time-pipoca-bbb23

Larissa tem 24 anos, é professora de educação física e mora em Criciúma-SC. Ela é a quinta participante anunciada da PipocaDivulgação

Larissa, participante do BBB23Reprodução

Larissa no Jogo da DiscórdiaFoto: Globo/Reprodução

Larissa é professora de Educação FísicaReprodução

Gabriel ainda acusou o apresentador de favorecer Larissa e Fred por conta de como o recado foi dado. “O Tadeu deu um recado, não citou nomes, também não vou citar, mas o recado dele não dava pra saber se ele tava julgando, criticando, elogiando, né?”, completou.

Sermão de TadeuApós uma noite agitada no BBB23, com direito a After dos Cria, Larissa protagonizou uma cena que provocou revolta nas redes sociais. Após uma guerra de espuma, a professora de educação física acertou Fred Desimpedidos com um tapa e foi acusada de agressão pelos internautas, mas não foi expulsa do programa. Entretanto, Tadeu Schmidt entrou ao vivo para alertar os participantes.

“Sobre o After dos Cria. A farra é ótima, que bom que é dar uma festa para os inimigos do fim, mas essas brincadeiras com muito contato, sobretudo depois de uma festa em que todo mundo está muito animado, tem tudo para dar errado. É correria, é perseguição, voa comida, passa comida na cara, espuma de barbear, creme hidratante, muita mão passando para cima e para baixo. Uma reação de quem não gostou da brincadeira…”, explicou o apresentador.