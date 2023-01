BBB23: Gabriel Santana se declara “birromântico”. Entenda o termo

Muita gente se surpreendeu quando Gabriel Santana revelou que era bissexual e que estava disponível para beijar meninos e meninas no BBB23. Conhecido do grande público por ter interpretado o Mosca de Chiquititas (2013-2015), no SBT, o ator voltou a falar mais sobre a sua sexualidade no reality show global.

“Eu sou birromântico. Eu me interesso romanticamente por homens e mulheres, mas por homens a atração sexual é muito rara. É muito mais por mulher”, confessou o ator na noite dessa quarta-feira (18/1), durante uma conversa com Bruna Griphao, que também se declarou bissexual.

