Padre Fábio de Melo admite já ter brigado com dona Déa em camarim

Últimas notícias É o bicho!

Mulher chora ao ver seu cão e não poder tocá-lo no Big Brother HolandaA visita inesperada emocionou a mulher, que chorou por não poder tocar em seu cão. O encontro fazia parte da dinâmica do Big Brother Holanda

Celebridades

Padre Fábio de Melo admite já ter brigado com dona Déa em camarimSincero, Fábio de Melo entregou o que Déa Lúcia fez com ele no camarim da emissora carioca. “Vocês não fazem ideia”

Mundo

China deve ser honesta sobre origem da Covid, diz embaixador dos EUADeclarações vieram após Departamento de Energia dos EUA concluir que o Covid-19 poderia ter surgido em laboratório na China

Brasil

Supremo lança “STF na Escola”, parte de programa contra desinformaçãoA presidente da Corte, ministra Rosa Weber, se reuniu com reitores e professores nesta segunda (27/2) para apresentar o programa

Saúde

Saiba qual é o suplemento natural que pode diminuir risco de AlzheimerSegundo pesquisadores dos Estados Unidos, o suplemento ribosídeo de nicotinamida ajuda a prevenir doenças cognitivas, como Alzheimer