BBB23: Gustavo é eliminado em Paredão relâmpago

Gustavo foi o sexto eliminado do BBB23. O brother deixou o programa com 71,78% dos votos. Ele disputava a permanência no reality show com Domitila e Fred Nicácio

Conhecido como Caubói pelos confinados, o participante viveu um romance com Key Alves no reality show e a relação se tornou um forte porto seguro nas primeiras semanas. A estratégia de não ser votado e comandar os votos dos aliados vinha funcionando bem, até a jogada surpresa de MC Guimê.

Gustavo – BBB23

Gustavo BBB23Reprodução/Globoplay

Key Alves e Gustavo

Key e Gustavo formaram o primeiro casal da edição

Gustavo-Cowboy-BBB23

BBB23. Gustavo revela dificuldade para ler e intriga web: “Formado?”Reprodução

Meu Ovo Key Alves e Gustavo

Key Alves e Gustavo após a formação do ParedãoReprodução

O cantor utilizou o poder supremo que recebeu por ter atendido o Big Fone para tirar Cara de Sapato do Paredão e colocar Gustavo. A alteração deu certo e o Caubói acabou sendo eliminado pela votação popular.

Novo prêmio do BBB23Como de costume, alguns brothers foram sorteados para apostar em quem deixaria o Big Brother Brasil no sexto paredão. A cada acerto, eles aumentam o prêmio final, que promete ser o maior da história do reality.

O primeiro nome a sair da urna foi o de Sarah Aline, que escolheu Fred Nicácio. Na sequência, Cara de Sapato também escolheu Fred. Cezar Black optou por Domitila. Pela primeira vez, ninguém acertou e o prêmio está em R$ 1,9 milhão.