Vídeo: Maju Coutinho expõe presente inesperado de fã e emociona a web

Maju Coutinho usou as redes sociais, nesta terça-feira (11/4), para mostrar um presente inesperado que ganhou de uma fã. Através de um vídeo, a apresentadora do Fantástico, da TV Globo, contou que recebeu um café com seu rosto desenhado. A moça que entregou a surpresa acabou revelado que a jornalista inspirou a filha dela a assumir o cabelo black power. O relato emocionou a web.

“Ontem eu recebi uma surpresa daquelas de deixar o coração quentinho. A Ingrid é a mãe da Isabela, e me presenteou com esse café especial depois de me contar que influenciei a Isa a usar o cabelo black power”, escreveu Maju na postagem.

No vídeo, ela relatou: “Eu estava aqui no restaurante esperando meu almoço e veio uma moça e me presenteou com esse café. A funcionária de uma cafeteria, porque ela disse que a filha dela, hoje, usa o cabelo black por minha causa. Eu, de alguma maneira, incentivei a menina a assumir o black. Isso é um presente, né? Adorei”.

Artistas, amigos e fãs de Maju comentaram sobre o momento. “Que coisa mais linda”, disse a campeã do BBB20, Thelminha Assis. “Lindo, num mundo com tantas notícias ruins essa gentileza é de amolecer o coração mesmo, você merece querida”, disse uma internauta. “Que homenagem linda e emocionante! Inspiração”, disparou uma outra.