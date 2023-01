BBB23: inspire-se no estilo de participantes fashionistas da casa

Foi dada a largada no Big Brother Brasil 2023. Nesta edição, a casa mais vigiada do Brasil vira morada, também, para fashionistas. Cada uma com seu estilo, as personalidades já chamam a atenção da web com peças divertidas. No quadro Vitrine M Fashion desta quarta-feira (25/1), confira algumas opções para investir em produções semelhantes às de participantes do reality show.

Vem conferir!

Aline WirleyA cantora Aline Wirley, ex-integrante da banda Rouge, entrega visuais coloridos, principalmente em laranja, e com muita informação de moda, com direito a plataformas em neon. Outro ponto alto no estilo da sister são as peças em crochê, tendência para o verão.

Aline aposta em cores vibrantes e texturasCamisa laranja, da Renner

R$ 159,90

Bermuda de alfaiataria, da Renner

R$ 259,90

Bruna GriphaoA consultora de estilo Camile Stefano comentou sobre o visual de Bruna Griphao, e destacou que a atriz aposta em looks monocromáticos. “Ao entrar na casa, ela combinou calça jeans com corset da mesma tonalidade, uma peça que também está super em alta”, introduziu a profissional. Para além do branco, a fashionista também aposta em rosa, acabamentos brilhosos e no pretinho nada básico.

Bruna tem apostado em visuais monocromáticosBlusa cropped, da Renner

R$ 89,90

Short em crepe, da Renner

R$ 139,90

Domitila BarrosMulticolorida, Domitila Barros leva uma explosão de cores para as telonas. Com direito a estampas, a Miss Alemanha 2022 já é reconhecida por calças e shorts de cores vivas, do laranja ao verde, por exemplo. Outra peça-chave na mala da sister é o quimono.

Domitila aposta em calças e shorts com tonalidades enérgicasBlusa cropped branca, da Renner

R$ 59,90

Shorts em alfaiataria, da Renner

R$ 139,90

Key AlvesA atleta Key Alves entrou no programa usando calças jeans. Para além do tradicional, a jogadora de vôlei também aposta em visuais totalmente brancos. Estampas pontuais complementam os looks de Key.

Key Alves aposta no brancoVestido em sarja com fenda no decote, da Renner

R$ 199,90

MarvvilaIntegrante do Camarote, a cantora Marvvila encanta pelo charme e estilo, além da voz única. A jovem aposta em tops com cores vibrantes, em jeans ou malha. Estampas descontraídas também estão no visual da artista.

Marvvila aposta em tops e jeansBlusa cropped em ribana, da Renner

R$ 69,90

Saia curta em tule, da Renner

R$ 59,90

