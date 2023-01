BBB23: irmão nega que Nicácio tenha sido expulso de casa por ser gay

Irmão de Fred Nicácio, Phillipe Nicácio afirmou em seu Instagram que o brother não foi expulso de casa. Em uma festa do BBB23, o médico afirmou que os amigos salvaram sua vida após seus pais o expulsarem de sua casa.

“Se eu ‘tô’ vivo até hoje, é porque meus amigos salvaram minha vida quando meus pais me colocaram para fora de casa por ser gay”, disse o médico à cantora Marvvila, dentro do BBB23.

Fred Nicácio 1

Ele é médicoFoto: Globo/Divulgação

Fred Nicácio

Fred NicácioFoto: Globo/Divulgação

Fred Nicácio no BBB23

Fred Nicácio no BBB23

Fred Nicacio com Harmonização

Fred NicacioReprodução/ Fashion Bubbles/Instagran

foto-bbb23-fred-nicacio-camarote

Fred NicácioReprodução

Em seu Instagram, Phillipe apontou que o irmão não foi expulso de casa e teve ajuda dos pais para fazer faculdade. Ele ainda indicou que o fim da relação entre Fred e os pais teria sido causada por um ensaio em uma revista LGBTQIAP+.

“Fred Nicácio não morava com meus pais, fazia o segundo curso superior em outra cidade, onde estudava, morava em um bom apartamento, tinha carro, comida, gasolina, telefone, internet e etc. bancados por nossa família. Então, logicamente ele não foi expulso de casa”, diz um trecho do texto.

Em outro, Phillipe indica: “Em nenhum momento em especial pela minha pessoa deixamos de ajudá-lo pela questão da opção sexual (sic) dele, mas, sim, por assuntos que ele sabe (que por educação e respeito ainda não exporei) e pelo meus pais foi pela forma que foi exposto, pois saiu em redes sociais um ensaio fotográfico dele para uma publicação de boate LGBT, onde meus pais ficaram catatônicos com a situação e exposição.”

Veja o texto completo: